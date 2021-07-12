«Перешкод немає»: в Білорусі прокоментували закриття кордону з Україною

У Білорусі через 10 днів нарешті прокоментували рішення про закриття кордону з Україною. Незважаючи на розпорядження Олександра Лукашенка про повне перекриття в'їзду і виїзду, зараз офіційний Мінськ стверджує, що нібито бізнесменів і туристів обмеження не торкнуться. З такою заявою виступив глава МЗС Білорусі Володимир Макей в ефірі телеканалу RT.

Чиновник стверджує, що закриттям кордонів Білорусь намагається захиститися від організованої злочинності, а на «звичайних громадян» заборона не поширюється. «Що значить закрили? Для туристів, для звичайних громадян кордони відкриті… Закриття кордонів не означає, що існують якісь перешкоди для бізнесу, для туризму або для переміщення звичайних громадян», — заявляє Макей.

При цьому в Мінську не упустили можливості покритикувати Литву, яка в односторонньому порядку захищається від Білорусі колючим бар'єром. «Заради бога, нехай будують. На цей рахунок вже все сказано… Нехай не ображаються, що до них побігли мігранти… .Нікто захищати за свій рахунок Захід не збирається», — заявив Макей.

Нагадаємо, 2 липня Лукашенко наказав повністю перекрити кордон Білорусі з Україною: стверджувалося, що нібито з української території контрабандисти привозять «величезну кількість зброї». У США вважають, що такими кроками Мінськ намагається відвернути увагу від своєї репресивної політики.

Фото АТН / YouTube

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