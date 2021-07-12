Щеплення від коронавірусу та інших хвороб: медики назвали безпечний інтервал

В Україні, де цього рокуі планують закупити більше вакцин проти грипу, ніж раніше, розповіли, коли краще проводити вакцинацію проти інших хвороб, а не лише проти ковіду.

«Планову вакцинацію проти інших хвороб рекомендують проводити з інтервалом у 28 днів після отримання 2-ї дози вакцини проти COVID-19. У разі необхідності можна скоротити цей інтервал до 14 днів», — повідомляють у Центрі громадського здоров'я .

Стосовно вакцинації проти COVID-19, то її можна провести за 14 днів після щеплення проти інших інфекційних хвороб.

«Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Її можна робити незалежно від часу отримання щеплення від COVID-19. При цьому обидві дози антіковідної вакцини зараховуються», — відзначають експерти.

Нагадаємо, що у «Дії» першим користувачам стали доступні цифрові COVID-сертифікати.

В країні зроблено вже більше трьох мільйонів щеплень проти ковіду. Більшість вакцинованих отримали першу дозу вакцини.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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