«Був злив з нашого боку»: український розвідник розповів, як потрапив у полон до терористів

Український розвідник Іван Дєєв (на фото ліворуч), останнім завданням якого стала ліквідація «голови» «народної міліції ЛНР» Анащенка, вважає, що потрапив до терористів через те, що його здав хтось зі своїх.

Про це Іван розповів в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ». Він згадав, що після виконання завдання сів у машину і поїхав до Первомайська. Куди приблизно — знали одиниці. Також не багато людей знали, де він жив з бойовим товаришем Іванчуком (на фото праворуч).

Але, на відміну від Дєєва, Іванчук не виїхав, а залишився, щоб зачистити квартиру — там не повинно було залишитися жодних доказів.

«Десь опівдні того ж дня його „взяли“ прямо на квартирі. А мене — наступного дня. Був злив з нашого боку», — сказав розвідник і додав: «У нашій країні все робиться за гроші. Загроз точно не було ніяких».

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Згодом він дізнався, що о дев'ятій ранку у той день хтось подзвонив у міліцію і сказав, мовляв, у такий-то квартирі знаходяться люди, причетні до підриву машини там-то і там-то.

Триповерхівка у Первомайську, де знаходився Дєєв, була оточена потрійним кільцем, його «брали» 120 осіб.

«Коли мене „брали“, вони знали про мене все: хто я такий, де народився, де проживав, де служив і, головне, моє справжнє прізвище. А я ж перебував там під іншим прізвищем і з новим паспортом. Лише ім'я та по батькові були моїми. Іванчук моє прізвище почув тільки у залі суду. Він знав мене як Семенова. у полку ми з ним не перетиналися, оскільки у нас були різні сфери. Він не знав, що є такий Іван Дєєв. Тобто з нашого боку кимось була злита інформація», — пояснює розвідник.

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Крім того, коли розвідника привели до слідчого, у того на столі лежав стос паперів — списки 2-го батальйону полку, від простого солдата до комбата. Іншими словами, у наявності був явний злив.

Повний текст інтерв'ю Івана Дєєва про його роботу в глибокому тилу, про те, що йому довелося перенести у полоні у бойовиків, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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На фото Іван Дєєв, генерал Сергій Кривонос та Сергій Іванчук.

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