27.16 / 27.36 32.12 / 32.46
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Через вас почалася війна»: розвідник розповів, як жителі РФ і окупованих територій ставляться до бойових дій в Україні

12:37 12 липня 2021
боєць ЗСУ

Український розвідник Іван Дєєв (позивний «Бетмен»), який брав участь в операції з ліквідації у Луганську начальника «народної міліції» полковника Анащенко і який провів у полоні у бойовиків три роки, розповів про ставлення росіян до розв'язаної РФ війні в Україні і те, що коїлося на окупованих територіях.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він зазначив, що одні росіяни ставляться до війни в Україні байдуже, інші — агресивно, третім шкода російськомовних громадян нашої країни, тому вони збирали допомогу їм і тим, хто їх «захищає». У той же час у Криму настрою дещо інші.

Коли Іван був у Криму, то чув фразу: «Через вас почалася війна». Виявляється, жителів окупованого півострова відправляли воювати в Донецьк і Луганськ, а їм це категорично не подобалося.

Також різняться настрої і у так званих «народних республіках».

Так, ті, хто говорить, що «ми хочемо повернутися в Україну», одразу потрапляють на підвали «МГБ». Через два-три тижні виходять на свободу і моляться, щоб їх більше не чіпали.

«У 2016 році там було так само, як в 1937-му — кожен другий стукав. Хтось вийшов надвір після 23:00 (там діє комендантська година), сусід побачив його у вікно і одразу подзвонив у комендатуру. Крок вліво, крок вправо — відразу приїжджає «МГБ», — розповідає розвідник.

Також в інтерв'ю Іван Дєєв розповів, як зміг стати своїм для сепаратистів, як організовувалася робота в тилу ворога, в яких умовах йому доводилося жити у катівнях нелюдів.

Повний текст інтерв'ю Івана Дєєва читайте на сайті «ФАКТІВ».

Також читайте інтерв'ю з військовим експертом Олександром Сурковим, який проаналізував масу матеріалів про війну на сході України і розповів, ким насправді є один з екс- ватажків бойовиків Ігор Гіркін.

Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами у соціальних мережах.

780

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Громова

День Петра й Павла: історія, прикмети та традиції свята

Алла Пугачова з молодшими дітьми

«Навіщо псувати гарне личко?»: у Мережі обурилися тим, як Алла Пугачова поводиться з 7-річною донькою Лізою

Потопельник

Мати марно чекала цілу добу: на Волині знайшли мертвою 17-річну дівчину, яка напередодні пішла з дому

Костянтин, Валерій і Ліана Меладзе

Сестру братів Меладзе таємно утримував чоловік солістки групи «Вінтаж», — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.