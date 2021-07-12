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Скромний ремонт та примітивні картини: у Мережі показали номер-«люкс» у Затоці вартістю 3 тисячі грн на добу

10:33 12 липня 2021
Затока

Курортну Затоку, що в Одеській області, яку називають одним з ТОП-5 місць відпочинку, якими влітку 2021 року цікавляться українці, відносять до більш бюджетного сегменту у порівнянні з, наприклад, Одесою.

Однак і на цьому курорті є готелі, де доба проживання обійдеться у кілька тисяч гривень на добу. Так, «Главком», аналізуючи пропозиції місцевих готельєрів, показав номер, за який з постояльців просять по 3 тисячі гривень.

Взявши за приклад один з місцевих готелів, видання стверджує, що найдешевший номер тут коштує від 1350 гривень. Що ж стосується «трьохтисячного», то у номері 50−55 «квадратів» є двоспальне ліжко і диван, кондиціонер і телевізор з пласким екраном.

А ось за додаткові рушники і білизну просять доплатити. Як і за парковку — по 70 гривень на день.

Є окрема ванна кімната з феном, холодильник.

При цьому журналісти відзначають, що у номері досить скромний ремонт, він прикрашений примітивними малюнками й штучними квітами.

Раніше тревел-блогер Євген Панюта розповів, що у селищі Хорли на березі Чорного моря можна зняти житло за 80 гривень на добу.

Фото з Вікіпедії.

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