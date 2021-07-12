«Око Полісся»: в Чорнобилі виявили озеро ідеально круглої форми

У Чорнобильському біосферному заповіднику в зоні відчуження ЧАЕС, який стає все більш популярним серед туристів, виявили невідоме до цього озеро майже ідеальної форми. Як виявилося, раніше це водосховище було ставком неподалік від поліської села.

Штучна водойма мала форму неправильної трапеції, куди входили і виходили канали.

Після переселення людей водні об'єкти не зникли, а, за словами працівників заповідника, перейшли в інший стан рівноваги.

«Коли регулювання було знято, рівень води впав і форма водного дзеркала стала більш правильною. Чим не око Полісся?», — цікавляться співробітники заповідника в Facebook .

Примітно, що про вміст радіонуклідів у воді зеленого озера нічого не повідомляється.

Нагадаємо, після аварії над четвертим енергоблоком ЧАЕС побудували саркофаг зі сталі і бетону «Укриття». Але він не був герметичним і в 2016 році над «Укриттям» довелося звести нову оболонку «Арка», завдяки якому кількість нейтронів в більшості приміщень вдалося стабілізувати. Однак у ЗМІ періодично з'являються відомості про відновлення ядерної реакції на станції.

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