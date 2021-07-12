COVID йде на спад: у трьох областях не зафіксували жодного випадку зараження коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я, де не виключають появу нових випадків інфікування українців штамом «Дельта» (індійський штам ковіду), повідомили про 174 хворих COVID-19 за добу, що минула.

За даними МОЗ, у лікарні потрапили 266 осіб, одужали 236 українців. Для 7 пацієнтів хвороба стала смертельною.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях», — зазначили у МОЗ.

Тим часом, згідно з даними, відображеними на інтерактивній карті РНБО, жодного випадку захворювання на ковід на ранок понеділка, 12 липня, не було зафіксовано у Івано-Франківській, Закарпатській та Чернігівській областях.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за попередню добу в Україні проти COVID-19 було вакциновано 26 356 осіб: одну дозу отримали 13 390 українців, повністю імунізовані — 12 966 громадян.

Протягом доби працювали: 108 мобільних бригад, 182 пункти щеплення і 140 центрів вакцинації.

Нагадаємо, що днями в Україні був встановлений новий рекорд щеплень за добу — за 9 липня проти ковіду вакцинували 114 660 осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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