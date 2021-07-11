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Україна

Добралися вже й до Києва: на Русанівській косі у столиці помітили медузу

18:39 11 липня 2021
Дніпро

Цього літа з медузами зіткнулися не тільки відпочивальники на морських курортах, але і в Києві. Днями в Дніпрі помітили прісноводну медузу, повідомляє Telegram-канал «Київ без цензури».

На пляжі, на Русанівській косі очевидці зняли відео, як тварина плаває у воді.

Прісноводна медуза «Краспедакуста Совербі» (Craspedacusta sowerbii) — явище аж ніяк не рідкісне, їхню поява не раз фіксували у Дніпрі, Десні та інших прісних водоймах. Фахівці стверджують, що гідроїдні поліпи (саме так називають прісноводних медуз) зазвичай освоюють верхів'я річки на тлі зміни клімату та потепління річкових вод.

«ФАКТИ» неодноразово писали про те, що цього літа не подобається відпочивальникам на морських курортах.

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