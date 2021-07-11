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Україна

Головний санітарний лікар розповів, коли українці зможуть повернутися до «нормального докоранавірусного» життя

16:45 11 липня 2021
маски

Коли в усьому світі у людей виробиться колективний імунітет до коронавірусу, тоді можна буде говорити про повернення до нормального життя, того, що було до пандемії. Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів головний санлікар України Ігор Кузин.

За його словами, якщо говорити про нашу країну, то в Україні повинна бути вакцинована більша частина населення.

Кузін зазначив, що у замкнутому просторі з недостатнім рівнем вентиляції немає гарантії, що не заразяться навіть вакциновані люди.

«Тому для закритих приміщень швидше за все маски залишаться ще на довгий час, поки ми не досягнемо адекватних рівнів вакцинації або поки весь світ не розпрощається з коронавірусною хворобою», — сказав Кузін додавши, що до колективного імунітету Україна підійде ближче до кінця цього року.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні вакцину проти коронавірусу отримали понад 2 мільйони українців. В останні дні темпи вакцинації зросли — за добу стали прищеплювати понад 100 тисяч осіб.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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