Противно заходити у воду — болото: туристи розповіли про недоліки відпочинку у Генічеську

Цього літа туристи, які відпочивають на Азовському морі, скаржаться на рої комарів та блох, засилля медуз й брудну морську воду.

Не став винятком і популярний в українців Генічеськ Херсонської області.

Якщо в курортній Кирилівці основна тема — медузи, на яких курортники постійно наштовхуються на пляжі, то в Генічеську морську воду порівняли з какао, передає «Обозреватель».

Відпочивальники називають морську воду у Генічеську глиняним киселем, в який огидно заходити. Такий стан води можна пояснити штормом та рясними дощами.

Крім того, туристів атакують комарі й блохи. Нерідкі медузи, а в каменях на березі багато змій та вужів.

Пляжі Генічеська з висоти пташиного польоту показав блогер «Sasha Travel street».

Нагадаємо, за 200 кілометрів від Генічеська у Скадовську море чисте. Але відпочивальники скаржаться на неприємний запах від трави камки, яка заполонила узбережжя та гниє.

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