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Пляжі азовського курорту перетворилися на цвинтар медуз: фотофакт

15:14 11 липня 2021
Курорт

На пляжах Азовського моря знову, як і минулого року, навала медуз. Сотні медуз плавають біля берегів, лякаючи відпочивальників, а деякі пляжі вже схожі на кисіль або холодець від безлічі медуз, викинутих хвилями на берег, повідомляє РИА Мелітополь.

«Були сьогодні в Примпосаді на море. Вода тепла, хвиль майже не було, але медузи не можуть радувати. Як би ти не обходив їх у воді, але все одно потім все тіло пече», — скаржаться відпочивальники.

Місцеві жителі і відпочивальники борються з нашестям медуз, як можуть. Одні збирають медуз з берега в тачку. Інші ж курортники просто організували неподалік «кладовище медуз», куди вони скидають всіх викинутих на берег тварин, які гниють під променями сонця, виділяючи моторошний сморід.

Як писали «ФАКТИ», аналогічна ситуація з медузами також і в Кирилівці. Там відпочивальники викладають в мережу фото гігантських медуз, з якими їм довелося зіткнутися.

Скаржаться на засилля медуз і відпочивальники в Залізному Порту.

Тревел-блогер Євген Панюта раніше повідомив, що медуз практично немає в Скадовську, проте курорт «попахує» через гниючу траву камку.

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