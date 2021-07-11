Додаткова сесія ЗНО: для учасників тестування з історії зроблено важливе оголошення

В Україні 12 липня учасники додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) складатимуть тест з історії України. Про це йдеться у повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти.

Як повідомили у відомстві, допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50.

«Звертаємо увагу, що в запрошенні-перепустці зазначено проміжок часу, у який учасникові/учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску», — йдеться у повідомленні.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів:

• оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

• паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті;

• запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

У разі неможливості пред’явлення оригіналу Сертифіката, паспорта чи іншого документа, серію та номер якого зазначено у Сертифікаті учасника/учасницю не буде допущено до пункту проведення ЗНО.

«Радимо взяти із собою 2−3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися», — повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Як писали «ФАКТИ», результати ЗНО за 2021 рік спровокували скандал. Понад 30 відсотків учасників провалили тест з математики, тобто не набрали навіть мінімальні 10 балів, щоб подолати поріг склав/не склав. Хоча багато завдань були зовсім не складними та стосувалися програми, яку вивчають у 5−6 класах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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