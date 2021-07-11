Спеціально «розпилюють» з літаків: біолог пояснила навалу сонечок на курорти півдня України
Біолог, викладач біології Херсонського академічного ліцею ім. Олега Мішукова Любов Ігнатюк заспокоїла відпочивальників на чорноморському узбережжі, які страждають від полчищ сонечок.
За її словами в інтерв'ю «Першому регіональному», жуків вирощують на спеціальних біофермах для біологічного способу боротьби з шкідниками і «розпилюють» з літаків над полями і садами.
«Найулюбленіша їжа сонечок — попелиця і її личинки. Одне сонечко за рік-півтора може з'їсти більше 6000 попелиць. Так що ці кольорові жучки несвідомо рятують сільськогосподарські землі від шкідливих паразитів», — розповіла Любов Ігнатюк.
Вона зазначила, що такеа біологічна зброя дуже ефективна проти шкідників, які несуть загрозу картоплі, помідорів та інших, тоді як укус сонечок не несе небезпеки здоров'ю і життю людей.
Нагадаємо, раніше еколог Владислав Балинський пояснив велику кількість сонечок дощами, які випали в регіоні.565
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