27.16 / 27.36 32.09 / 32.45
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Спеціально «розпилюють» з літаків: біолог пояснила навалу сонечок на курорти півдня України

12:30 11 липня 2021
Спеціально «розпилюють» з літаків: біолог пояснила навалу сонечок на курорти півдня України

Біолог, викладач біології Херсонського академічного ліцею ім. Олега Мішукова Любов Ігнатюк заспокоїла відпочивальників на чорноморському узбережжі, які страждають від полчищ сонечок.

За її словами в інтерв'ю «Першому регіональному», жуків вирощують на спеціальних біофермах для біологічного способу боротьби з шкідниками і «розпилюють» з літаків над полями і садами.

«Найулюбленіша їжа сонечок — попелиця і її личинки. Одне сонечко за рік-півтора може з'їсти більше 6000 попелиць. Так що ці кольорові жучки несвідомо рятують сільськогосподарські землі від шкідливих паразитів», — розповіла Любов Ігнатюк.

Вона зазначила, що такеа біологічна зброя дуже ефективна проти шкідників, які несуть загрозу картоплі, помідорів та інших, тоді як укус сонечок не несе небезпеки здоров'ю і життю людей.

Нагадаємо, раніше еколог Владислав Балинський пояснив велику кількість сонечок дощами, які випали в регіоні.

565

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

завдання

Буде ще гірше: чому третина випускників провалили ЗНО з математики

доля

Цим чотирьом знакам зодіаку доведеться прийняти рішення, що змінить долю — гороскоп на липень

Скандальний кадр з кліпу

«Хто це слухає?»: фанати розкритикували «клоновану» Полякову за кліп з ковбасою

Спеціально «розпилюють» з літаків: біолог пояснила навалу сонечок на курорти півдня України

Спеціально «розпилюють» з літаків: біолог пояснила навалу сонечок на курорти півдня України

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.