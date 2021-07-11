Вступна кампанія 2021: як подати документи абітурієнтам з Криму і ОРДЛО

В Україні триває вступна кампанія-2021 для абітурієнтів з окупованого Криму і непідконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Подати свої документи до українських вишів вони можуть до 24 вересня.

Як розповів телеканалу «Дім» генеральний директор директорату професійного предвисшего, вищої освіти Міністерства освіти (МОН) України Олег Шаров, вступати можна через освітні центри «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» (всього їх близько 200).

«Для подачі документів потрібно бути присутнім фізично. Без особистої присутності документи можуть подати тільки ті вступники, які мають український документ про повну загальну середню освіту та сертифікат про проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Ці вступники можуть зареєструвати електронний кабінет і свої заяви дистанційно», — розповів Шаров.

Важливо, що освітні центри працюють як з тими, у кого є паспорт, так і з тими, у кого паспорта громадянина України немає, а також як з тими, у кого є документ про повну загальну середню освіту, так і з тими, у кого документів немає .

Всю детальну інформацію про вступну кампанію в МОН радять шукати в інтернеті, адже навіть на тимчасово окупованій території інтернет працює, і доступ до сайтів українських вузів зазвичай є.

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