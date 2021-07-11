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В Україні відзначають День рибалки: смішні привітання та картинки

8:27 11 липня 2021
В Україні відзначають День рибалки: смішні привітання та картинки

У другу неділю липня в Україні традиційно відзначають День рибалки. У 2021 року свято припадає на 11 липня.

Офіційно цей день було встановлено указом президента України № 464 / 95 від 22 червня 1995 року.

День рибалки святкують як професіонали, так і любителі цього ремесла, адже саме в цей період припиняє діяти пов'язана з нерестом заборона на вилов риби.

Пропонуємо вам привітати знайомих рибалок з їх святом кумедними листівками і віршами.

Раніше «ФАКТИ» публікували кращі вірші, листівки та побажання до дня Івана Купала.

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