«Боляче кусаються»: на курортах в Затоці, Коблево і Південному туристів чекає нова «напасть»

Відпочиваючі на чорноморських курортах Миколаївської та Одеської області страждають від полчища божих корівок, які обліпили все навколо і досить боляче кусаються.

У Коблево навала сонечок почалося три дні тому. Вони літають тут хмарами і фактично окупували берег, йдеться в сюжеті ТСН .

Багато їх не тільки на пляжах, а й в садах і виноградниках. Ентомологи розповіли, що це не дивно: саме там зосереджена їхня їжа.

Стимулювала зростання популяції і тепла зима.

«В результаті досить теплу зиму добре перезимувала видобуток сонечок — це рослинні комахи — попелиця, тля, деякі кліщі. У них було вдосталь їжі, чим вони скористалися і успішно розмножилися», — розповів ентомолог Іван Драч.

«Швидше за все, велика кількість сонечок пов'язано з тим, що зараз випало багато дощів, багато зелених пагонів і листя, а на них багато попелиці, якою сонечка харчуються», — зазначив також еколог Владислав Балинський.

Він запевняє, що для людини укус сонечка абсолютно безпечний, адже вона не здатна прокусити шкіру.

Тепер місцевій владі залишається тільки сподіватися, що несекомие скоріше перелетять туди, де живе їхня їжа — польові шкідники.

Раніше відпочиваючі обурилися умовами відпочинку на популярному курорті Херсонщини — в Залізному порту.

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