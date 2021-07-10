«З міністерства проводжали матом»: Горбань розповів, чому Україні довелося закуповувати пшеницю в Росії

Метеорологи очікують, що липень «оновить» абсолютний температурний максимум за весь час спостережень в Україні. І поки ми страждаємо від спеки, народний синоптик Леонід Горбань попереджає про небезпеку, яка чекає нашу країну і найближчих сусідів уже через три роки.

Локальні посухи в світі бувають часто. Але іноді вони набувають великого розмаху і силу. Так, в 2003 році посуха призвела до того, що в Україні зібрали найменший урожай пшениці за півстоліття і зерно довелося імпортувати.

Засуха 2010 Україну зачепила не так сильно, зате боляче вдарила по Росії. І обидва ці катаклізми Леонід Горбань передбачав і завчасно попереджав уряду України і Росії. Але тоді його не послухали.

«Я їх обізвав злочинцями і сказав, 2003 рік поставить все на місце. Природно, мене з міністерства проводжали матом», — розповів Леонід Горбань.

Про те, чи варто чекати хорошого врожаю в найближчі роки, коли посуха загрожує накрити всю Україну, читайте в матеріалі «Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися».

Фото з Pixabay

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