«Відчуваємо підтримку»: Тихановська заявила, що неофіційно зустрічалася із Зеленським

Лідер протестів в Білорусі Світлана Тихановська, яку в травні несподівано зняли з розшуку в Росії, заявила про неофіційну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України … Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві», — сказала вона в інтерв'ю Сегодня, зазначивши, що підтримку з боку України відчуває постійно, а Київ офіційно приєднався до санкцій Євросоюзу проти нелегітимного режиму Лукашенка.

Вона нагадала, що Україна прийняла десятки тисяч білорусів, які змушені були залишити країну в зв'язку з репресіями.

«Допомагає Україна і з працевлаштуванням, і з легалізацією білорусів. Тобто всіляко робить нам крок назустріч, але вони розуміють білорусів, тому що самі пройшли через це. І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо», — заявила білоруський політик.

Нагадаємо, екс-депутат Держдуми назвав терміни поглинання Білорусі Росією, а білоруський опозиціонер Павло Латушко звинуватив Лукашенка в скоєнні величезних помилок, які ось-ось приведуть до некерованості економіки.

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