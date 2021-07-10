Біля острова Зміїний парашутист вимушено «десантувався» в море: відео епічно порятунку
Українські прикордонники, які брали участь в фазі так званої «Вільної гри» навчань Sea Breeze 2021, врятували спецназівця, який повинен був здійснити посадку з вертольота на острів Зміїний.
Однак різким поривом вітру його віднесло на велику відстань від острова і був змушений спуститися прямо на воду, а 3−4-бальний шторм відніс бійця за кілька кілометрів.
У рятувальній операції брали участь кілька кораблів. Військового знайшли моряки Морської охорони — один їх катерів типу «Гриф» з бортовим номером BG103 Ізмаїльського прикордонного загону підібрав його через 2,5 години після приводнення.
У Держприкордонслужбі опублікували відео рятувальної операції.
Нагадаємо, на початку навчань Нідерланди звинуватили Росію в створенні загрози національній безпеці фрегату «Еверстен» в Чорному морі, над яким небезпечно низько пролетіли російські винищувачі. Тим самим Росія майже повторила провокацію щодо британського есмінця «Дефендер».
Фото Міністерства оборони України142
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