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Україна

Біля острова Зміїний парашутист вимушено «десантувався» в море: відео епічно порятунку

18:28 10 липня 2021
Висадка на острів

Українські прикордонники, які брали участь в фазі так званої «Вільної гри» навчань Sea Breeze 2021, врятували спецназівця, який повинен був здійснити посадку з вертольота на острів Зміїний.

Однак різким поривом вітру його віднесло на велику відстань від острова і був змушений спуститися прямо на воду, а 3−4-бальний шторм відніс бійця за кілька кілометрів.

У рятувальній операції брали участь кілька кораблів. Військового знайшли моряки Морської охорони — один їх катерів типу «Гриф» з бортовим номером BG103 Ізмаїльського прикордонного загону підібрав його через 2,5 години після приводнення.

У Держприкордонслужбі опублікували відео рятувальної операції.

Нагадаємо, на початку навчань Нідерланди звинуватили Росію в створенні загрози національній безпеці фрегату «Еверстен» в Чорному морі, над яким небезпечно низько пролетіли російські винищувачі. Тим самим Росія майже повторила провокацію щодо британського есмінця «Дефендер».

Фото Міністерства оборони України

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