Був родом з Тернопільщини: названо ім'я героя, який загинув на Донбасі
Побратими бійця Операції об'єднаних сил, який загинув на Донбасі під час обстрілу бойовиків в п'ятницю, 9 липня, назвали його ім'я — це старший солдат Володимир Яськів.
У прес-службі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила повідомили — боєць народився в 1977 році і був родом із селища Великі Бірки Тернопільської області.
Смертельне поранення він отримав під час зміни позиції.
«Ворожий снайпер смертельно поранив Володимира. Характер поранення виявився несумісним з життям», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 5 липня, загинув військовослужбовець 93-й окремої механізованої бригади «Холодний Яр» — майор Богдан Бродовський.127
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