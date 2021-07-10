Від 2100 гривень: у скільки обійдеться тижневий відпочинок в курортних Затоці, Приморському та Лебедівці

В Україні триває курортний сезон. Найпопулярніші місця серед туристів влітку — ті, які знаходяться біля моря. Великим попитом серед українців користується Одеська область, а саме: Затока, Приморське і Лебедівка, пише OBOZREVATEL.

Ціни на оренду житла в Одесі та на околицях міста за рік зросли на 15−20%.

«Якщо брати квартири подобово, то ціна стартує від 600−700 грн на околицях і 1200 грн в самій Одесі, десь ближче до моря. Якщо орендувати квартири довгостроково, то студії (невеликі) обійдуться від 5 тисяч грн на околицях за місяць, 1-кімнатні в середньому від 7−8 тисяч грн», — розповіла один з місцевих ріелторів.

У Затоці ціна за житло в добу від 300 грн з людини (розміщення в приватному секторі, із загальним санвузлом), в готелях — від 500 грн з людини. Ціна за 3-разове харчування на добу: від 300 грн з людини.

Таким чином, ціна за тиждень перебування на курорті стартує від 4 тисяч гривень з людини (без розваг і проїзду). Повна вартість відпочинку — від 7 тисяч (з проїздом і розвагами).

У селищі Приморське ціна за житло в добу стартує від 100 гривень з людини (без зручностей). База відпочинку обійдеться в 500 грн з людини. Ціна за 3-разове харчування на добу: від 250 грн з людини.

Таким чином, мінімальна вартість тижневого відпочинку без проїзду і розваг починається від 2500 грн з людини. З проїздом і розвагами — від 5 тисяч грн.

В Лебедівці ціна за житло в добу стартує від 150 грн з людини (без зручностей, тільки ліжко і холодильник). У міні-готелях зняти житло можна від 450 грн на добу. Ціна за 3-разове харчування на добу стартує від 250 грн з людини.

Таким чином, ціна за тиждень перебування на курорті стартує від 4200 грн з людини. З проїздом і розвагами цінник починається від 6 тисяч грн з людини.

Як писали «ФАКТИ», крім Одеської області українці цікавляться відпочинком на інших ділянках чорноморського узбережжя. Так, серед популярних місць відпочинку виявилися Бердянськ і Залізний Порт.

Раніше експерти назвали ТОП-3 курортів з найвищими цінами на житло.

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