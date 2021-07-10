Із затримкою до 4 годин: названа причина збою в русі 14 пасажирських поїздів

На ділянці Васильків — Боярка зійшов з рейок господарський поїзд, раніше виникали проблеми через крадіжку кабелю. У зв'язку з аварією в суботу виникли затримки 14 рейсів, повідомляє в своєму Telegram-каналі «Укрзалізниця».

Вранці суботи затримуються рейси:

№ 142 Львів — Бахмут (затримка склала 4:00 20 хвилин);

№ 81 Ужгород — Київ (4:00)

№ 50 Трускавець — Київ (3:00 30 хвилин);

№ 118 Чернівці — Чернігів (3:00 30 хвилин);

№ 870 Шепетівка — Київ (2:00 50 хвилин);

№ 770 Кам'янець — Подільський-Київ (2:00 40 хвилин);

№ 281 Генічеськ — Хмельницький (2:00 30 хвилин);

№ 30 Ужгород — Київ (1:00 40 хвилин);

№ 748 Тернопіль — Київ (1:00 40 хвилин);

№ 761 Київ — Одеса (1:00 30 хвилин);

№ 715 Київ — Львів (1:00 30 хвилин);

№ 14 Солотвино — Київ (1:00 30 хвилин);

№ 868 Гречани — Київ (1:00 20 хвилин);

№ 146 Ізмаїл — Київ (1:00 10 хвилин).

Ведуться роботи над відновленням повноцінного руху.

Нагадаємо, під Запоріжжям зійшов з рейок «Інтерсіті».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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