Затримання українця в Білорусі: в МЗС засудили застосування фізичної сили силовиками

Українське МЗС засудив тортури, котрі білоруські силовики застосували до громадянина України Павла Рабешка, затриманогоу в місті Столін. Раніше в Україні викрили шпигуна з Білорусі. Українське МЗС вимагає також звільнити всіх політичних в'язнів, повідомляє РБК-Україна.

«Рішуче засуджуємо тортури білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині… Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити всіх політичних в'язнів і гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини», — заявив прес-секретар МЗС Україна Олег Ніколенко.

Українські дипломати допомогли Рабешко покинути територію Білорусі.

МЗС також рекомендує українським громадянам зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі.

Як повідомляє Telegram-канал «Вільний Столін», причина затримання 24-річного Павла Рабешка не відомі. У нього також провели обшук і конфісковали телефон. Коли Рабешка відпустили, на його обличчі були помітні сліди побоїв.

Нагадаємо, раніше в Мінську зі скандалом затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Фото: Telegram-канал «Вільний Столін»

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