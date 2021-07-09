Новим прес-секретарем Зеленського став Сергій Нікіфоров: що відомо

Не встигла екс-прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повідомити, що до кінця тижня з'явиться указ про призначення її наступника, яким може стати людина з телебачення, як цей прогноз підтвердився.

На президентському сайті таки з'явилося повідомлення, що новим прес-секретарем Зеленського був призначений телеведучий Сергій Нікіфоров. У Зеленського «врахували його досвід професійної роботи в журналістиці» і наразі очікують «подальшого розвитку ефективної комунікації з представниками ЗМІ та формування прозорої системи висвітлення діяльності президента».

До речі, на сайті є указ про звільнення Юлії Мендель. Інформації про її призначення на даний момент немає.

Сергій Нікіфоров — ведучій на телеканалі «Україна 24». До цього він працював на європейському телеканалі Euronews. Його кандидатура раніше називалася як найбільш вірогідна на посаду прес-секретаря Зеленського.

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