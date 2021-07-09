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Україна

Зустріч Зеленського з Меркель: у Німеччині назвали основні теми

16:13 9 липня 2021
Зеленський і Меркель

Канцлерка ФРН Ангела Меркель, чия ініціатива прямого діалогу з господарем Кремля Володимиром Путіним не знайшла підтримки у Євросоюзі, в понеділок, 12 липня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомили у службі преси та інформації федерального уряду, Меркель і Зеленський зустрінуться за вечерею, яка розпочнеться о 19:00.

Темами зустрічі стануть німецько-українські відносини, ситуація на сході України і Мінські угоди, українські реформи, а також відносини з Росією.

Нагадаємо, що під час недавньої прямої лінії Путін заявив, що нинішнє керівництво України не дружньо налаштоване до Росії. Пізніше він поскаржився французькому лідеру Еммануелю Макрону, який, як і Меркель, виступав за діалог з Кремлем, на те, що Україна нібито гальмує переговорний процес щодо Донбасу.

Архівне фото з саміту лідерів «нормандської четвірки» в Парижі.

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