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Україна

Пушилін назвав причину зростання злочинності на окупованому Донбасі

13:58 9 липня 2021
Пушилін

Ватажок бойовиків так званої «ДНР» Денис Пушилін в інтерв'ю пропагандистській «Комсомольській правді» пояснив, чому останнім часом в цій квазідержаві погіршилася криміногенна обстановка.

Відповідаючи на питання, коли варто очікувати повного скасування обмежень на пересування в нічний час, Пушилін сказав, що зараз на неподкотрольній території «проводять експеримент».

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Справа в тому, що цього літа колишній МММ-щик з панського плеча скасував дію комендантської години у вихідні дні. Виявляється, це тут же відбилося на зростанні злочинності. «За цей час у нас повернулися ті види злочинів, про які за останні роки ми забули. Зі скасуванням комендантської години з'явилися викрадення автотранспорту. Це поодинокі випадки, але за останні роки ми цього не бачили. Почастішали грабежі в нічні часи», — констатував Пушилін. І пригрозив: «Може, доведеться відкотитися назад». Тобто народу годі сподіватися на пом'якшення репресій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що на окупованих територіях вирішено позбутися більш ніж десятка навчальних закладів.

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