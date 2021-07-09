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Україна

Під Дніпром попрощалися з українським воїном, загинувшим на Донбасі

13:42 9 липня 2021
Богдан Бродовський

Майора Богдана Бродовського, який загинув на Донбасі 5 липня, поховали у селі Вільне.

Про прощанні із загиблим повідомили його побратими з 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр».

Богдан Бродівський був кадровим військовим з великим досвідом, служив у Збройних Силах України з 2002 року. У 93-й бригаді він був заступником начальника тилу логістики. Під час обстрілу бойовиків офіцер отримав вибухове поранення несумісне з життям.

«Прощання із загиблим воїном відбулося у гарнізонному будинку офіцерів в смт Черкаському Дніпропетровської області, де розташований пункт постійної дислокації 93 бригади „Холодний Яр“. Там зібралися всі, хто його знав і любив, щоб проводити в останній путь загиблого і висловити співчуття його родині», — йдеться у повідомленні.

За день до загибелі Богдана Бродовського не стало ще одного офіцера з «Холодного Яру» — начальника медичного пункту механізованого батальйону капітана Юрія Письменного. Військовослужбовець отримав осколкове поранення під час обстрілу бойовиків.

Фото зі сторінки «Холодного Яру» у соціальних мережах.

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