Опадів можете не чекати: синоптик приголомшила українців прогнозом про те, скільки триватиме страшна спека до +33

У найближчі вихідні Україна буде перебувати у полоні гарячого повітря — стовпчик термометра не опускатиметься нижче +29 — +33 градусів. Про це повідомила синоптик Наталя Діденко.

«Опадів в Україні завдяки антициклону не буде. Тільки завтра на крайньому заході близькість атмосферного фронту принесе короткочасні локальні грозові дощі», — уточнила синоптик.

Перші дощі з грозами місцями пройдуть у південній частині України ввечері 10-го липня та вдень 11-го.

У Києві ж субота та неділя будуть сухими й спекотними. Температура повітря протягом дня складе + 30 — + 32 градуси. А найближчий дощ у столиці можливий на Петра і Павла, 12 липня.

Орієнтовно, сильна спека буде в Україні весь наступний тиждень. А з 18−19 липня свіжість прийде спочатку у західні області, а потім і в інші регіони України. На сході спека не відступить.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, дощовим може стати 16 липня, а похолодання очікується 22 липня. З 26 липня температура в Україні буде триматися на рівні +29 — + 32 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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