Несподіваний «атракціон» на курорті: у Залізному Порту дельфін розважав туристів

Незважаючи на хмари комарів та гори водоростей на пляжі, Залізний Порт стає все більш популярним у українців через дешевизну.

Більш того, як виявилося, на туристів чекають незвичайні «атракціони» — візити дельфінів. Про одне з таких «відвідувань» ссавцем «братів по розуму» розповіли відпочивальники, пише «Херсон онлайн».

На відео, яке опубліковано у Мережі, видно, як дельфін підплив до самого берега, зовсім не боячися людей.

Ссавець почувався комфортно і навіть, як здалося, був не проти продемонструвати водне шоу.

Дельфін плескався, вистрибував з води і демонстрував перевороти! Глядачі на березі йому аплодували і, незважаючи на похмуру погоду, отримали заряд позитивних емоцій.

Видання зазначає, що це не перший випадок на Херсонщині, коли дельфіни плавають у безпосередній близькості від відпочиваючих.

Поспілкуватися з дельфінами можна і у курортній Кирилівці. Але, правда, за гроші і не у «вільному плаванні», а у місцевому дельфінарії.

А нещодавно на Херсонщині небайдужі відпочиваючі та водна поліція врятували дельфіна, якого штормом занесло у прісні води Дніпровського лиману, а потім викинуло на мілину в районі села Олександрівка.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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