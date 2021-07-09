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Україна

Суд залишив Медведчука під домашнім арештом ще на два місяці

9:22 9 липня 2021
суд

Печерський райсуд Києва до 7 вересня залишив під домашнім арештом народного депутата України Віктора Медведчука — йому продовжений запобіжний захід, встановлений ще 13 травня цього року, термін якого збігав 9 липня.

Таким чином суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Нагадаємо, що парламентарій перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Його раніше зобов'язали носити електронний браслет, здати закордонний паспорт, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними і прибувати до слідчого за першим викликом.

Віктору Медведчуку інкримінують державну зраду, замах на розкрадання національних ресурсів в включеному Криму і розголошенні державної таємниці.

Після травневого рішення суду про домашній арешт адвокати Медведчука оскаржили запобіжний захід, однак апеляційна інстанція залишила її в силі. Цього разу захисники нардепа також планують подати апеляцію.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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