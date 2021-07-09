Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ на Донбасі: є загиблий та поранений

В командуванні Об'єднаними силами, де раніше інформували про пораненого бійця ВСУ, повідомили про втрату — загинув військовослужбовець.

«Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Крім того, один український військовий отримав кульове поранення. Стан здоров’я воїна — задовільний», — йдеться у повідомленні.

Якщо напередодні супротивник 11 разів порушував режим тиші, то станом на 7 годину ранку п'ятниці, 9 липня, вже зафіксовано 4 обстріли.

Так, поблизу населеного пункту Зайцеве россійсько-окупаційні війська відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, біля Невельского — з артиллерії калібру 122 мм. Неподалік Новотошковського російські окупанти вели вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у напрямку населеного пункту Піски — з мінометів 120-го калібру.

«Бойових втрат за поточну добу у підрозділах Об'єднаних сил немає. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь», — додали в штабі ООС.

Тим часом у фонді «Повернися живим» стверджують, що загибель і поранення українських військовослужбовців — робота снайперів супротивника.

Нагадаємо, що 4 и 5 липня на Донбасі загинули двоє військовослужбовців мехбригади «Холодний Яр» — заступник начальника тилу логістики майор Богдан Бродовський та начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Письменний, відомий багатьом під позивним «Феофан».

Фото зі сотрінки командування ООС у соцмережах.

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