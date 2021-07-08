Дощі не врятують: синоптики розповіли про погоду найближчими днями

Синоптики вже назвали дату настання піку спеки. Коли ж піде з України виснажлива жара? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Потягом найближчих 5−7 діб утримається спекотна погода з температурою вдень 28−34 градуси, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Невеликі дощі очікуються 10−11 липня в західних областях, а 13−15 липня дощі з грозами пройдуть в більшості регіонів України. Але опади не знизять високу температуру.

У п'ятницю, 9 липня, по всій країні очікується сонячна погода, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень в усіх регіонах України — плюс 29−32, місцями — до 33 градусів.

У суботу, 10 липня, грозові дощі можливі у Львівській та Закарпатській областях, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. В Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях стовпчики термометрів вдень можуть опуститися до позначки плюс 28, на решті території України повітря прогріється до 33 градусів тепла.

У неділю, 11 липня, невеликі дощі з грозами очікуються у Карпатах, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. В Івано-Франківській області стовпчики термометрів покажуть +28 градусів, а найспекотніше буде на Херсонщині — до 34 градусів.

У понеділок, 12 липня, грози очікуються по всій країні, крім східних регіонів і Волині, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Найбільш «прохолодними» будуть західні області, де вдень — 28−30, а найспекотнішими — східні, там повітря прогріється до 34 градусів тепла.

У вівторок, 13 липня, грози можливі по всій країні, крім сходу та Закарпатської області, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на заході місцями близько 28, а в Луганській області повітря прогріється до 34 градусів тепла.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, початок липня буде дощовим. «11−12 липня прийдуть дощі й бурі. З 18 по 28 липня буде спекотно, а ось з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця», — сказав «ФАКТАМ» синоптик.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Леонід Горбань дав прогноз погоди на серпень.

А народний синоптик Володимир Деркач розповідав «ФАКТАМ»: «Середина липня буде теплою, але не жаркою, як це було наприкінці червня, також можливі невеликі опади. Не спекотною виявиться й третя декада липня».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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