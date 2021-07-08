До Азовського моря на всіх парах: «Укрзалізниця» з 12 липня запускає додатковий літній потяг

«Укрзалізниця», котра нещодавно запустила 11 додаткових літніх поїздів у «морському» напрямку, призначила ще один рейс — до Бердянська, що на Азовському морі.

«Щоб усі бажаючі могли швидко і зручно дістатися Азовського моря, з 12 липня курсуватиме додатковий двогрупний нічний швидкий поїзд № 250 / 261−262 / 249 Кременчук, Полтава, Харків — Бердянськ», — повідомили в компанії.

Так, поїзд № 250 / 249 сполученням Кременчук, Полтава — Бердянськ відправлятиметься з Кременчука по парних числах о 16:40. У Бердянськ він прибуває о 7:27. Зворотно з Бердянська поїзд відправлятиметься по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Кременчука о 10:22.

Поїзд № 261 / 262 сполученням Харків — Бердянськ відправлятиметься з Харкова о 21:53 по парних числах. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по непарних числах о 19:32 і прибуватиме до Харкова о 04:50.

«Плануючи подорожі, зверніть увагу, що при суміжних датах (наприклад, 31 липня та 1 серпня) поїзд відправлятиметься з Кременчука і Полтави 30 липня і 2 серпня (і прибувати до Бердянська 31 липня і 3 серпня відповідно). У зворотному напрямку, до Кременчука і Полтави, він прибуває 1 і 4 серпня відповідно», — додали в «Укрзалізниці».

Нагадаємо, що на початку літа Україна відновила залізничне сполучення з Угорщиною і Австрією, яке призупинялося через пандемію коронавірусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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