Чисте море, без медуз та блох: українці показали відео з найчистіших курортів

В Україні стоїть майже тропічна спека. Відпускники прагнуть на морські курорти, багато з яких цього літа не дуже радують через велику кількість комарів та медуз. Люди скаржаться на засилля медуз у Бердянську, Залізному порту та Генічеську.

А ось Кирилівка після недавнього шторму трохи очистилася від корнеротів. Блогер Нелля Рибалка опублікувала відео з курорту і пише, що зараз море чисте та спокійне.

На острові Бирючий в Херсонській області туристів очікують широкі піщані пляжі та теж чисте море. Медуз там поки не бачили. Відео опублікував блогер Євген Панюта.

Він же показав море у невеликому селищі Степанівка у Запорізькій області. Там відпочинок для тих, хто любить тишу. Розваг особливих немає, але море чисте — медуз та блох немає.

Раніше Євген Панюта розповів про популярний курорт Херсонщини — Скадовськ. Там ні медуз, ні морських блох блогер не помітив. Але неприємний момент все ж є — запах від трави камки, яка заполонила узбережжя та гніє.

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