Сурков назвав найстрашнішого ватажка «ДНР»

Один з ватажків бойовиків Ігор Безлер, який вважав росіянина Ігоря Гиркин зрадником, що залишив Слов'янськ влітку 2014 року, на посаді «голови ДНР» був би найстрашнішим з польових командирів.

Таку точку зору в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» виклав офіцер оперативного резерву, військовий експерт і письменник Олександр Сурков. За його словами, професійний військовий Безлер вмів воювати.

«Дуже практичний, дуже добре організований, діяв завжди адекватно, за винятком декількох випадків. Він був набагато небезпечнішим за Гіркіна. З усіх польових командирів на посаді „голови ДНР“ насправді найстрашнішим був би Безлер», — так охарактеризував його Сурков.

Однак додав, що його переграли українські генерали, коли Безлер «засів у Дзержинську» (наразі Торецьк): «Коли готували велику операцію зі звільнення Лисичанська, тодішній міністр оборони Валерій Гелетей і представники спецназу звернулися до Муженко (Віктор Муженко, екс-начальник Генштабу — головнокомандувач ЗСУ. — Авт.): «За нашими даними з трьох джерел, Безлєр втік з Дзержинська, там нікого немає, треба захоплювати місто». Він їм сказав: «Спробуйте».

Читайте також: «Чому ЗСУ не вигнали бойовиків з Донецька — Сурков пояснив».

У місто 21 липня 2014 року зайшли дві групи спецназу, однак їх у адмінбудівлі заблокували снайпери бойовиків, після чого до останніх підійшло підкріплення — близько двох сотень людей з БМП і танком. Так спецназівці потрапили у пастку.

Поки йшов бій, Безлер встиг викласти у мережу фото палаючої будівлі, де засіли українські військові, і заявити про «100 полонених спецназівців».

«Йому потрібен був інформпривід, щоб видати такий текст. Але завдяки тому, що наші вночі встигли висунути війська за Дзержинськ, основним силам Безлера туди не дали зайти. А ту групу, яка прорвалася, 21−23 липня знищили артилерією. Ті, що залишилися живими, розбіглися. Так що у результаті Безлер втратив не тільки своїх людей, а й якусь політичну вагу у цьому донецько-горлівсько-єнакіївському конгломераті», — говорить Олександр Сурков.

На його переконання, всі розуміли, що Безлер програв, віддавши місто. До речі, він, як і Ігор Гіркін, в Росії не отримував ані нагород, ані посад.

«Безлер теж не процвітає. Кажуть, начебто ховається у Криму, куди втік у жовтні 2014 року», — додав експерт.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю з Олександром Бабаковим читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

437

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter