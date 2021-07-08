Жарку погоду без опадів в Україну приніс антициклон, який нарешті дійшов до нашої країни. Про це синоптик Наталія Діденко написала в соцмережі.

У п'ятницю дощів не буде, на відміну від, наприклад, Німеччини і Франції, де панує циклон з дощами і прохолодою.

9 липня протягом дня стовпчики термометрів в більшості областей України піднімуться до + 29- + 33 градусів. У Києві в п'ятницю теж очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.

Наступного тижня також буде жарко, особливо в східній частині України, де очікується до +35 градусів.

А першого освіжаючого дощу киянам можна чекати тільки на Петра і Павла, 12 липня.

Коли чекати піку пекельної спеки в липні, читайте в «ФАКТАХ».

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