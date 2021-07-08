27.14 / 27.34 32.01 / 32.36
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Дощів — не чекайте: відомий синоптик назвала дату настання піку спеки

14:33 8 липня 2021
Дощів&nbsp;&mdash; не&nbsp;чекайте: відомий синоптик назвала дату настання піку спеки

Жарку погоду без опадів в Україну приніс антициклон, який нарешті дійшов до нашої країни. Про це синоптик Наталія Діденко написала в соцмережі.

У п'ятницю дощів не буде, на відміну від, наприклад, Німеччини і Франції, де панує циклон з дощами і прохолодою.

9 липня протягом дня стовпчики термометрів в більшості областей України піднімуться до + 29- + 33 градусів. У Києві в п'ятницю теж очікується суха спекотна погода з температурою повітря +30 градусів.

Наступного тижня також буде жарко, особливо в східній частині України, де очікується до +35 градусів.

А першого освіжаючого дощу киянам можна чекати тільки на Петра і Павла, 12 липня.

Коли чекати піку пекельної спеки в липні, читайте в «ФАКТАХ».

241

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають в Залізному Порту

Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Безлер

Сурков назвав найстрашнішого ватажка «ДНР»

Андрій Джеджула c дружиною

«А ви знали її до мене?»: Джеджула «накатав» 5 аркушів претензій до Леус

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.