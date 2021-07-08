Перейшов на бік Росії: в Україні судитимуть заступника командувача Чорноморським флотом РФ

В Україні направили в суд обвинувальний акт у справі заступник командуючого ЧФ РФ, який потрапив під дію українських санкцій, введених РНБО.

Як повідомляють в Офісі генерального прокурора, колишнього українського офіцера звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді і плануванні, підготовці, розв'язанні і веденні агресивної війни

«З 20 по 25 березня 2014 року заступник командувача ЧФ, перебуваючи у штабі командування ВМС України, діючи з метою заподіяння шкоди обороноздатності і державній безпеці України, з метою зміни меж території України, шляхом погроз застосування військовослужбовцями ЗС країни-агресора фізичного насильства і зброї, підбурював військовослужбовців Збройних Сил України до здійснення державної зради, а саме до переходу на бік ворога у період збройного конфлікту», — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора не вказують прізвища нині російського офіцера. Однак відомо, що у березні 2014 командувачем ВМС України було призначено Дениса Березовського, який буквально на наступний день перейшов на бік противника. Взимку цього року РНБО позбавив його звання контр-адмірала.

А минулого року на військовому параді в Калінінграді «засвітився» ще один колишній український офіцер — екс-заступник командувача ВМС ЗСУ віце-адмірал Сергій Єлісєєв. З липня 2014 року — заступник командувача Балтійським флотом ВМФ Росії. Він також потрапив до списку санкцій РНБО і був позбавлений всіх нагород і звань в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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