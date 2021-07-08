Водорості, медузи і холодне море: відпочиваючі розповіли, які ще «пригоди» підстерігають у Залізному Порту

Блогери активно публікують у мережі відгуки про вітчизняні курорти, на яких встигли побувати. Так, житель Шепетівки (Хмельницька область) з ніком «Про Cтройку» був неприємно здивований нинішніми цінами у Залізному Порту.

Як виявилося, навіть помідори у його місті коштують на третину дешевше.

«Напевно, краще взяти будь-яку „трієчку“ в Туреччині і не думати взагалі про те, що поїсти. Там не буде холодного моря — брудного, з медузами», — вважає автор відео, радячи розраховувати мінімум на тисячу гривень в день на людину, адже шашлик у Залізному Порту коштує від 55 грн, стейк (100 г) — від 65 грн, дорадо (100 г) — від 75 грн, люля-кебаб (100 г) — від 130 грн.

Також серед мінусів відпочинку — комарі і гори водоростей на пляжі.

«Комарі в цьому році — злі і жахливі. Кажуть, навіть з пристані мужика потягли у відкрите море. Так що запасайтеся спеціальними засобами — купуйте спіралі, спреї», — закликає автор відео.

А блогер з Харкова Таня Кругова розповідає про холодне море і «тьму» народу.

«Житло можна знайти на будь-який гаманець, починаючи від 80 грн, але доведеться йти до моря хвилин 20 пішки. Номер на першій лінії коштує від тисячі гривень. Є, наприклад, номер на другому поверсі, тримісний. З усіма зручностями — з кондиціонером. Близько до моря. Ціна — 600 гривень», — розповідає вона.

Також в Херсонській області, як виявилося, деякі пансіонати відмовляються приймати клієнтів на вихідні.

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