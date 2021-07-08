«Заростає травою»: журналіст показав, на що перетворилася «Донбас Арена» після приходу «руського міра»

Журналіст і член української делегації у ТКГ Денис Казанський, який раніше розповів, як на російському кордоні годинами «маринують» мешканців ОРДЛО, наочно показав, що приніс «руській мір» в Донецьк.

У своєму мікроблозі журналіст виклав фото «Донбас Арени» — стадіону, побудованого у 2009 році і розрахованого на понад 50 тисяч глядачів, який до початку російської агресії приймав команди Євро-2012.

«Донецьк. Наші дні. Покинута територія „Донбас Арени“ заростає бур'яном і занепадає. Дякуємо, Росія!» — пише Казанський і для порівняння показує фото, як комплекс виглядав до приходу «руського міра».

Нагадаємо, що раніше у ТКГ вимагали усунути Дениса Казанського від участі у переговорах — представники окупаційної «адміністрації» ОРДО заявляли, що проти журналіста завели «розстрільну справу».

Фото зі сторінки Дениса Казанського в Twitter.

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