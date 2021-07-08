Офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник, блогер, телеведучий Олександр Сурков вважає, що росіянин Стрєлков (Гіркін) опинився у Слов'янську … випадково.

Гіркін для поїздки на Донбас зібрав групу соратників, нагадує Сурков. Адже у бойовика після Криму залишалися якісь кошти (він був близький до російського підприємця Малофєєва, що фінансував «рускій мір»). Так що нікого він тоді не предсталяв.

11 квітня 2014 року банда прямувала у бік Харкова в захопленій закритій машині «Укрпошти». І швидше за все, Гіркін взагалі не розумів, що відбувається навколо, не знав ні географію місцевості — нічого взагалі.

«Висадилися: „О, місто називається Слов'янськ“. Зрозуміли, що далі не проїдуть, так як їм сказали, що під Ізюмом стоять українці. А тут місто порожнє, немає ніякої влади, народ начебто підтримує ідею „Новоросії“. Тобто кинули кристал в насичений розчин — і він почав рости», — озвучує версію експерт.

Також дуже важливу роль зіграло те, що Гіркін був на слуху у російської військово-історичної тусовки. Абсолютно всі так звані ідейні добровольці, які їхали з Росії на Донбас з кінця квітня і в травні 2014-го, прибували до Гіркіна у Слов'янськ. Він впродовж травня в середньому приймав по сто чоловік в день.

26 травня в Донецькому аеропорту знищили відомий загін російських добровольців «Іскра» — близько півсотні ветеранів-афганців. Вони теж їхали через Донецьк до Слов'янська «до самого Стрєлкова». Їх зупинили: «Давайте тут, в Донецьку, трохи повоюємо, а потім вже поїдете далі».

Військових знань у Гіркіна теж не було зовсім.

«Він абсолютно не розбирався у військових питаннях. Перше, що він мав би зробити, — захопити дві бази у Бахмуті. На бронетанковій базі знаходилося 500 одиниць техніки, на базі стрілецької зброї — мільйони одиниць. Захопивши такий арсенал, він став би царем гори відразу ж, оскільки ЗСУ всі сили потрібно було б зосереджувати саме у тому регіоні. Однак ці об'єкти весь цей час охороняв наш спецназ, і вони їх не взяли», — розповів Олександр Сурков.

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