В Україні мільйон людей повністю вакцинували від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 7 липня, проти COVID-19 щепили 104 680 осіб (добою раніше — 93 554): одну дозу препарату ввели 42 029 громадянам, повністю імунізували 62 651 людину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я

Також збільшилася кількість людей, записаних в список очікування вакцинації, — майже до 783 тисяч.

Одночасно в країні діагностували 617 нових випадків коронавірусного інфікування. Найбільша кількість зареєстровано в Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Госпіталізували за добу 404 людини, 23 пацієнта померли від ускладнень, але 872 людини — одужали.

Протестовано методом ПЛР 17945 чоловік, методом ІФА — 9129 осіб, експрес-тестами — 13 819 чоловік.

Нагадаємо, що цифрові COVID-сертифікати, про тестуванні яких в Україні повідомляли на початку місяця, вже стали доступні першим користувачам «Дії».

Фото МОЗ

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