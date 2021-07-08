27.13 / 27.32 31.98 / 32.33
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні мільйон людей повністю вакцинували від коронавірусу

9:43 8 липня 2021
В Україні мільйон людей повністю вакцинували від коронавірусу

В Україні за минулу добу, 7 липня, проти COVID-19 щепили 104 680 осіб (добою раніше — 93 554): одну дозу препарату ввели 42 029 громадянам, повністю імунізували 62 651 людину. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я

Також збільшилася кількість людей, записаних в список очікування вакцинації, — майже до 783 тисяч.

Одночасно в країні діагностували 617 нових випадків коронавірусного інфікування. Найбільша кількість зареєстровано в Києві (181), Київській (50), Дніпропетровській (41), Львівській (29) та Вінницькій (24) областях.

Госпіталізували за добу 404 людини, 23 пацієнта померли від ускладнень, але 872 людини — одужали.

Протестовано методом ПЛР 17945 чоловік, методом ІФА — 9129 осіб, експрес-тестами — 13 819 чоловік.

Нагадаємо, що цифрові COVID-сертифікати, про тестуванні яких в Україні повідомляли на початку місяця, вже стали доступні першим користувачам «Дії».

Фото МОЗ

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон уклали перемир'я

Верховна Рада

Зеленський оголосив тотальну експропріацію грошей у населення та бізнесу, — Павло Розенко

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Погрози Полякової не подіяли: Меладзе приїхав до Києва

Затока

На пляжах курортної Затоки краще не купатися: стала відома причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.