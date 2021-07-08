Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранений

На Донбасі під час обстрілів бойовиками позицій підрозділів ООС знову був поранений український військовий.

Як повідомляють у командуванні Об'єднаними силами, супротивник за добу 7 липня шість разів вів вогонь по позиціях ЗСУ, застосовуючи гранатомети, стрілецьку зброю, міномети 120-го калібру, і великокаліберні кулемети.

«В результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого — задовільний», — відзначили у штабі ООС і додали, що українські військові відкривали у відповідь вогонь.

Станом на ранок четверга, 8 липня, російсько-окупаційні війська вже тричі порушували режим припинення вогню — в районі Опитного позиції ВСУ обстрілювали з великокаліберних кулеметів, у Новозванівки — з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а близько Невельського противник застосував міномети 120-го калібру.

За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, що 5 липня на Донбасі загинув майор Богдан Бродовський. У 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр» він був заступником начальника тилу логістики. Під час обстрілу бойовиків офіцер отримав вибухове поранення несумісне з життям.

А 4 липня загинув ще один військовий з цієї ж бригади — начальник медичного пункту механізованого батальйону капітан Юрій Васильович Письменний, відомий багатьом під позивним «Феофан».

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter