27.15 / 27.34 32.06 / 32.40
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Падіння» сайтів СБУ, НАБУ та ОП: спеціалісти назвали причину

18:32 7 липня 2021
«Падіння» сайтів СБУ, НАБУ та ОП: спеціалісти назвали причину

Названа причина аварійного технічного збою в роботі провайдерів, що забезпечують підтримку сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади України, яка відбулася близько 20:00 6 липня.

У повідомленні на сайті Держспецзв'язку говориться — причиною цього збою були атака типу DNS Amplification, спрямована на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади.

А друга атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, викликала тимчасову недоступність резервних маршрутів і відповідних веб-ресурсів.

«Станом на 21:00 (6 липня. — Авт.) спільними зусиллями фахівців Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів була організована робота через резервні фізичні канали зв'язку і в повній мірі забезпечена доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстрований відповідний кіберінцідент, ведеться розслідування», — йдеться в повідомленні.

А 5 липня роботу понад тисячу компаній по всьому світу паралізували вже російські хакери.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Аліса Аршавіна

Посипалися зуби і з'явилися проблеми із суглобами: Аліса Аршавіна заявила, що може померти за два тижні без операції

Тіна Кароль і Олег Машуковський

Тіні «знову 17»: Кароль залізла у шафу до молодого блогера і стала виглядати як дівчинка

Алла Пугачова

Алла Пугачова-блондинка: у Мережі показали онуку Примадонни, з якою вона не хоче знайомитися

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з&#39;явилася нова «біда»

Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з'явилася нова «біда»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.