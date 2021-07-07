«Падіння» сайтів СБУ, НАБУ та ОП: спеціалісти назвали причину

Названа причина аварійного технічного збою в роботі провайдерів, що забезпечують підтримку сайтів президента України, СБУ та інших органів державної влади України, яка відбулася близько 20:00 6 липня.

У повідомленні на сайті Держспецзв'язку говориться — причиною цього збою були атака типу DNS Amplification, спрямована на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади.

А друга атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, викликала тимчасову недоступність резервних маршрутів і відповідних веб-ресурсів.

«Станом на 21:00 (6 липня. — Авт.) спільними зусиллями фахівців Держспецзв'язку та сервіс-провайдерів була організована робота через резервні фізичні канали зв'язку і в повній мірі забезпечена доступність державних інформаційних ресурсів. За результатами атаки зареєстрований відповідний кіберінцідент, ведеться розслідування», — йдеться в повідомленні.

А 5 липня роботу понад тисячу компаній по всьому світу паралізували вже російські хакери.

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