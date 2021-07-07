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Нового зразка і зручне: для курсанток спеціально розробили взуття до параду на День Незалежності

17:43 7 липня 2021
взуття

Після скандалу з туфлями для жінок-військових міністр оборони Андрій Таран заявив про розробку нової експериментальної моделі жіночого військового взуття — на шнурівці і більш низьких підборах.

Найближчим часом таке взуття виготовлять для жінок-військових, які братимуть участь в параді до Дня Незалежності, а якщо досвід використання нового взуття буде позитивним, то ним в подальшому забезпечать всіх жінок-військових.

«Наказ про встановлення форми одягу для військовослужбовців-жінок, який передбачав туфлі, через які звинувачують Міністерство оборони, був прийнятий ще в 2017 році», — пояснив Андрій Таран, якого цитує прес-служба Міноборони.

За його словами, на параді всі бойові частини повинні йти в польовій формі одягу, а небойові, тобто військові навчальні заклади — в парадній. Що стосується парадних розрахунків, окремих для військовослужбовців-чоловіків і жінок-військовослужбовців, було відзначено, що це обумовлено чисто антропометричними відмінностями, зокрема, різною довжиною кроку у чоловіків і жінок.

Побачити нову експериментальну модель жіночого військового взуття можна буде на параді до Дня незалежності України.

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