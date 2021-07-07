Україна прагне оновлення Угоди про асоціацію з ЄС та чекає на «промисловий безвіз», — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про амбітну мету у відносинах з Євросоюзом — оновлення чинної Угоди про асоціацію. Про це він сказав на відкритті Четвертої Конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі, нагадавши, що питома вага торгівлі з ЄС уже перевищила 40% загального обсягу зовнішньої торгівлі України.

«Мені здається, це тільки початок. Ми прагнемо до оновлення Угоди про асоціацію. Динамічні зміни законодавства ЄС і умов нашої двосторонньої торгівлі вимагають від нас креативності та гнучкості. Цей процес був початий під час попереднього Саміту Україна — ЄС. До наступного Саміту ми повинні підвести перші підсумки переговорів по оновленню тарифної частини Угоди «, — задекларував Зеленський наміри.

Також, за його словами, українські виробники очікують на спрощення торгівлі промисловою продукцією, тому «промисловий безвіз» повинен стати історією спільного успіху.

Чекає Україна і змін в підтримки своєї боротьби з корупцією — Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) спільно з міжнародними партнерами і громадськістю активно розробляє проект антикорупційної стратегії України на наступні роки.

Підводячи підсумки, Зеленський підкреслив, що зближення України і ЄС має бути дорогою з двостороннім рухом, «адже не тільки євроінтеграція робить Україну сильнішою. Сильна Україна зробить сильніше Європейський Союз».

«Євросоюз повинен продемонструвати свою відданість європейським цінностям та принципам. Замість розмов про відновлення самітів ЄС — Росія, на мою думку, краще фіксувати європейську перспективу України», — сказав він.

Нагадаємо, що глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін розкритикував відмову глави держави Володимира Зеленського звільнити заступника голови Офісу президента Олега Татарова.

фото president.gov.ua/

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