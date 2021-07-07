Фонд Ріната Ахметова відкрив безпрецедентний онлайн-музей «Голоси Мирних»

Фонд Ріната Ахметова відкрив музей «Голоси Мирних». Це перший та найбільший в Україні архів історій мирних жителів Донбасу, які постраждали внаслідок збройного конфлікту на сході країни. Фонд ставить перед собою завдання зробити його найбільшим онлайн-музеєм у світі.

Концепція проєкту розроблялася за участю авторитетних українських і міжнародних музейних експертів. Один із них — Кевін Болтон, британський бренд- і веб-консультант, який нещодавно працював із Liverpool School of Tropical Medicine, а також низкою європейських музейних проєктів.

«Вкрай важливо задокументувати та зберегти історії жителів Донбасу, щоб подібні людські трагедії ніколи не повторювалися, заради кращого майбутнього, заради миру. Крім того, Музей стане тим безпечним простором, де люди вперше зможуть відкрито розповісти свою особисту історію та звільнитися від тягаря мовчання. Саме тому збирання історій супроводжують психологи, які працюють з травмою війни», — сказала член наглядової ради фонду Наталія Ємченко.

Фонд ставить перед собою завдання зробити найбільший онлайн-музей у світі

Свою історію до онлайн-музею надіслав Олександр Яловий з Авдіївки, який у лютому 2015 року разом із другом потрапив під мінометний обстріл і дивом вижив.

«Мене відкинуло вибуховою хвилею. Впало у безпосередній близькості від мене. Друг лежить неподалік живий. Я йому: „Як ти? Все нормально? Тримайся“. Минула буквально хвилина. Останні його слова були: „Мені здається, я помираю“. На моїх руках, на моїх очах загинув», — згадує Олександр.

Свою історію до онлайн-музею надіслав Олександр Яловий з Авдіївки

Через поранення чоловік ще пів року був прикутий до ліжка.

«Мені вирвало литковий м'яз, під кістку все злизало. Перелом тазу — осколок увійшов у сідничний м'яз, поламав таз, пробив сечовий міхур, тонкий кишківник. Пальці поламалися на руках. Поки лежав — м'язи атрофувалися, треба було розтягувати. Уже ходжу. Але кожного дня згадую друга», — ділиться мирний житель.

У Музеї «Голоси Мирних» вже понад 2000 історій, але це тільки початок. Мета фонду — зібрати 100 000 історій до 2025 року.

«У нас є унікальна можливість зібрати ці історії заради наших онуків і дітей. Це дуже амбітний проєкт і серйозний виклик. Немає книг, немає методичок, як це робити. Бажаю команді, яка працює над цим проєктом, щоб вони цей виклик подолали», — сказав директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович.

Музей Фонду Ріната Ахметова — перше і найбільше в Україні зібрання свідчень мирних людей Донбасу, в якому кожна, навіть найменша історія має значення. Жителі Луганської та Донецької областей, а також переселенці можуть розповісти свою історію світові. Для цього слід перейти за посиланням https://civilvoicesmuseum.org/my-story і заповнити невелику анкету, щоб зробити свій внесок у збереження пам'яті.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter