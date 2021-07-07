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Україна

Кабмін прийняв рішення щодо санкцій проти Білорусі

15:54 7 липня 2021
Лукашенко

Україна, як раніше і Європейський союз, вирішила ввести обмежувальні заходи щодо Білорусі.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, згідно з яким протягом місяця РНБО отримає санкційний список.

Нагадаємо, що у червні ЄС затвердив вже четвертий пакет санкцій — у «чорний» список внесені 78 фізичних осіб, а також вісім державних підприємств і компаній. Таке рішення було ухвалено у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в РБ і репресіями у відношенні представників громадянського суспільства, опозиції, журналістів. Такі рішення почали прийматися після того, як в аеропорту Мінська був незаконно посаджений пасажирський літак, яким летів один із засновників опозиційного каналу NEXTA Роман Протасевич.

Можливо, порушення прав людини, незаконні затримання, в тому числі і громадян України, стануть підставою і для українських санкцій.

У Білорусі дуже болісно реагують на обмежувальні заходи. Так, Олександр Лукашенко заявив про призупинення членства РБ у програмі ЄС «Східне партнерство». Зробив він чимало випадів і на адресу України — то заявляв про «сплячі терористичні осередки», то про повне перекриття кордону з нашою країною.

Ситуацію погіршує той факт, що Білорусь забезпечує до 50% поставок бензину А-95 в Україну — наприкінці травня вона припиняла його відвантаження для українських нафтотрейдерів. Однак за кілька днів поставки відновилися.

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відзначав, що нашій країні необхідно диверсифікувати постачання пального — на нинішнє керівництво РБ не варто покладатися. При цьому він додав, що всі гучні заяви Олександра Лукашенка про закриття кордону з Україною, про викриття у Білорусі «загонів самооборони», до створення яких нібито причетна, у тому числі і Україна, поки залишаються лише заявами і не перейшли в реальні дії. Але убезпечитися варто.

Нагадаємо, що з 29 травня Україна заборонила використовувати свій повітряний простір літакам, зареєстрованим у Білорусі. Аналогічно вчинили і у ЄС.

Фото з сайту президента РБ.

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