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Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з'явилася нова «біда»

15:22 7 липня 2021
Кусають вдень і вночі: крім бліх на відомому азовському курорті з&#39;явилася нова «біда»

Багатьом українцям в минулому році відпочинок на Азовському морі псувало величезна кількість медуз-корнеротів, які жалили відпочиваючих. Люди скаржилися, що пірнають прямо в медуз.

У поточному році в Бердянську медузи поки що не з'явилися, але людей почали атакувати морські блохи. Тепер же до них, схоже, приєднався ще один подразник — жалючі комарі-кровопивці. Про них пише видання Субота .

З'явилися вони кілька днів тому, тепер же кровопивці, схоже, зовсім розперезалися.

Комахи кусають відпочивальників і вдень, і вночі. Курортники відзначають, що ввечері нормально погуляти неможливо, комарі залітають навіть в рот. Спреї, спіралі, аерозолі та фумігатори не рятують ситуацію.

Днями жителька Запоріжжя Тетяна Педенко повернулася з відпочинку на Азовському морі в Новопетрівці (Бердянський район). Її дитину сильно покусали комарі.

«Хто ще збирається на море з дітьми, будьте обережні, багато агресивних отруйних комарів. Дитину покусали так, що нога розпухла в два рази, стала червона і тверда. Аерозолі і фумігатор не допомогли, все-одно і вдень і вночі нападають , — пише Тетяна.

Жінка зазначає, що їм довелося викликати «швидку допомогу» для дитини. Медики зробили укол, щоб зняти запалення.

А в Скадовську тим часом немає комарів і медуз, але варто страшний сморід.

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