Після звільнення Маріуполя, Слов'янська, Краматорська і Бахмута у багатьох українців з'явилася надія, що ось-ось те саме відбудеться і в інших містах. Але події пішли іншим шляхом через брак особового складу для проведення операцій.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів офіцер оперативного резерву, військовий експерт, письменник Олександр Сурков.

Експерт пояснив, що у польових умовах класичне співвідношення сил і засобів при наступі — один до трьох-чотирьох, а у місті — один до 10−15.

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«Якщо в умовному місті перебувало 10 тисяч бойовиків, у нас в АТО мало бути близько ста тисяч добре озброєних і забезпечених технікою бійців, щоб увійти як гарячий ніж у масло. У самий піковий момент, в кінці липня, списковий склад учасників АТО налічував 43 тисячі людей, це враховуючи обози і все інше», — пояснює експерт.

Насправді як ударно-штурмові групи використовували чотири, максимум п'ять бригад — 95-ту, 80-ту, 24-ту, 25-ту і 79-ту. Але звільнення міста — це завершення дуже великого циклу, після чого потрібно відновлювати сили, ремонтувати техніку, поповнювати боєприпаси, заправляти техніку пальним. На це теж був потрібен час.

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«Скажу, що Донецьк не розглядалося як об'єкт, тому що ніхто не став би воювати за таку територію, розуміючи, що артилерію там застосовувати не можна», — зазначив Сурков.

До того ж, у той період почалися проблеми через збитий бойовиками «Боїнг». Крім того, бойовики у середині липня посилили свої сили на півдні. А у серпні вже було відкрите вторгнення росіян…

В результаті вихід на кордон не був здійснений.

Повний текст інтерв'ю Олександра Суркова нашому виданню читайте на сайті «ФАКТІВ».

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