Від розташування об'єкта Марса: астролог розповів, за якими напрямками війська Путіна можуть вторгнутися влітку

Ситуація на кордоні з Росією продовжує залишатися напруженою, і відомий астролог Влад Росс назвав напрямки, по яким може відбутися вторгненняв Україну. Про це повідомляє Главред.

Астролог стверджує, що максимальна загроза ескалації військових дій існує в другій половині липня та в серпні.

«Це пов'язано з положенням Марса — планети військових дій. Його вплив може послужити іскрою, з якої розгориться полум'я і „засвітиться“ ситуація на Донбасі», — говорить Влад Росс.

За його словами, військова операція РФ може мати на меті забезпечити Крим прісною водою.

«Росія може напасти на Нову Каховку, щоб забрати канал і пустити воду в Крим. Дуже насторожує, що Росія не робить ніяких дій, щоб вирішити проблему води на півострові, організувати її доставку. Значить, залишається один шлях — військовий, завдяки якому будуть відвойовані водні артерії, які раніше давали воду у Крим», — упевнений Росс.

Ще одним об'єктом можливого нападу Росії астролог називає військову базу в Очакові.

Нагадаємо, у Зеленського назвали умову подачі води до Криму.

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